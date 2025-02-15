Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 132/7 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên kế hoạch Marketing và triển khai các hoạt động Marketing để tăng trưởng doanh thu theo kế hoạch KD của cty.

Quản lý và xây dựng nội dung trên website và mạng xã hội.

Setup, livestream trên các kênh TMĐT để bùng cháy doanh thu.

Tìm kiếm, phát hiện nhu cầu khách hàng để mở rộng sản phẩm

Thực hiện các ý tưởng bán hàng trên các sàn để gia tăng doanh thu bán hàng, tăng độ phủ sản phẩm và thương hiệu.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo công cụ Google Workspace

Không sai chính tả

Có khả năng và kinh nghiệm viết content, sử dụng thành thạo công cụ chỉnh sửa ảnh, video phục vụ cho công việc

Trung thực, chỉn chu, có trách nhiệm

Ưu tiên có kiến thức và kinh nghiệm triển khai nội dung trên các nền tảng MXH: Tiktok, Shopee, FB,...

Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7-10tr + thưởng KPI, phụ cấp cơm trưa. Tổng thu nhập 12- 15 triệu/tháng tuỳ năng lực làm việc.

Được đào tạo bài bản chuyên nghiệp trong khi làm việc, Được training nâng cấp level bản thân để ngày càng phát triển.

Được tham gia các khóa học của chuyên gia bên ngoài để nâng cao chuyên môn.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều đất diễn nếu bạn có khát vọng phát triển.

Quyền lợi:

BHXH, nghỉ lễ, sinh nhật,...

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Lương T13 tuỳ vào đánh giá kết quả làm việc.

Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h (Thứ 2 - Thứ 7).

Lương cứng là mức lương đề xuất dựa trên thị trường lao động hiện tại, chúng tôi sẵn sàng thỏa thuận mức lương cao hơn xứng đáng với giá trị bạn mang lại cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM

