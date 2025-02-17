Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo làm việc tại Hòa Bình thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hòa Bình: - 174 Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số quốc tế để tăng cường nhận diện thương hiệu, chuyển đổi thành khách hàng và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

• Update/ Xây dựng mới trang web hiện đại, năng, landing page, và các kênh truyền thông kỹ thuật số khác để tối đa hóa hiệu suất chiến dịch Marketing

• Quản lý và tối ưu hóa các trang Social của công ty : LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube... Duy trì thường xuyên bài viết và cập nhật thông tin hàng tuần/tháng.

• Xây dựng kho Digital Marketing Material sáng tạo và hấp dẫn nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của khách hàng quốc tế : bài viết, hình ảnh, video và các nội dung khác

• Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác Employer Branding

• Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing để đề xuất và triển khai các cải tiến.

• Phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kỹ Năng Chuyên Môn:

• Am hiểu Digital marketing và công cụ phân tích (Google Analytics, SEO, SEM) trong B2B quốc tế.

• Kỹ năng tối ưu hóa website và quản lý mạng xã hội B2B (LinkedIn, Facebook).

• Sáng tạo nội dung hấp dẫn và kinh nghiệm phân tích hiệu quả marketing.

2. Công Nghệ và Công Cụ:

• Thành thạo công cụ thiết kế đồ họa và CMS, email marketing.

• Khả năng ứng dụng AI vào công việc.

• Hiểu biết về HTML, CSS là lợi thế.

3. Tố Chất Cá Nhân:

• Sáng tạo, chủ động và ham học hỏi.

• Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian tốt.

• Làm việc độc lập và trong nhóm hiệu quả.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ.

Hành trình học hỏi không ngừng, Cơ hội thử thách bản thân qua các dự án đa dạng, khám phá và phát triển tiềm năng của chính mình

Các quyên lợi theo pháp luật quy định.

Ứng viên (part time) có thể thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo

