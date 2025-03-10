Tuyển Nhân viên Marketing Footprint Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 17 Triệu

Mức lương 9 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngô Tất Tố, Văn Miếu, HN

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 17 Triệu

1. Lập kế hoạch và chiến lược:

Phối hợp xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của công ty.

Xem xét, chỉnh sửa các hoạt động, hoặc đề xuất cải thiện nếu có.

2. Các hoạt động marketing chính:

Quản lý nội dung liên quan (hình ảnh, video, bài viết, bản đồ, chương trình tour, v.v.).

Viết blog.

Soạn thảo và quản lý email Newsletter cho khách hàng B2B.

Quản lý các nền tảng mạng xã hội: đăng bài, tương tác, quảng cáo.

Chỉnh sửa, thiết kế hình ảnh đơn giản phục vụ mạng xã hội.

Tạo video clip ngắn để đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

3. Hỗ trợ các phòng ban và các hoạt động trade marketing:

Hỗ trợ các sự kiện và hội chợ thương mại trong việc chuẩn bị hình ảnh, video, quà tặng hoặc các ấn phẩm, tài liệu khác liên quan.

Hỗ trợ biên dịch, chỉnh sửa cho chương trình tour.

Lựa chọn, chỉnh sửa hình ảnh hỗ trợ đội ngũ tư vấn bán hàng.

Chuẩn bị quà tặng, bộ chào đón khách và gặp gỡ khách hàng khi cần.

Các tài liệu quảng cáo cho sự kiện nội bộ và bên ngoài.

4. Các công việc khác:

Hỗ trợ các hoạt động phát sinh liên quan chuyên môn theo yêu cầu nếu có.

Với Mức Lương 9 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chung:

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành du lịch inbound.

HOẶC có nền tảng tốt, khả năng học hỏi nhanh sẽ được đào tạo, ví dụ: Có kiến thức về marketing và có nhiều kinh nghiệm du lịch tự thân hoặc liên quan du lịch khác.

Ngoại Ngữ: Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói - viết.

Các kỹ năng cần thiết:

Kinh nghiệm & khả năng viết và lên nội dung tốt;

Khả năng thiết kế hình ảnh và sửa video cơ bản;

Sử dụng thành thạo các nền tảng MXH như Facebook, Instagram, Linkedin,...và các phần mềm AI, công cụ khác phục vụ cho công việc;

Định hướng công việc chi tiết & quản lý thời gian;

Khả năng ứng biến và học hỏi nhanh;

Tại Footprint Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto $US 700, theo năng lực và thỏa thuận.

Phụ cấp & thưởng.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao kiến thức kỹ năng du lịch;

Môi trường làm việc năng động, sống tích cực.

Phần thưởng & thăng tiến nghề nghiệp.

Các hoạt động vui chơi, gắn kết hàng tháng/quý/năm.

Tăng lương & thăng tiến hàng năm

Bảo hiểm xã hội & các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Footprint Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin