Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VILAPA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 84 Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chạy ads google, facebook.

Thúc đẩy tương tác trên các kênh truyền thông.

Xây dựng các chiến lược tiếp thị, triển khai và theo dõi các hoạt động trong chiến dịch.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, nhiệt tình trong công việc

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH VILAPA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập lên đến 20 triệu. Thu nhập sẽ tăng nhanh chóng theo hiệu suất làm việc.

Được trau dồi kiến thức thông qua các buổi đào tạo nhân viên miễn phí của Vilapa.

Được chia các dự án để phụ trách và hưởng hiệu suất từ dự án.

Mỗi năm du lịch - Team buiding 2 lần. Tháng nghỉ 2 thứ 7, các chủ nhật và 1 ngày trong tháng.

Sau 3 năm gắn bó có thể được nhận thưởng cổ phần công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VILAPA

