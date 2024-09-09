Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VILAPA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH VILAPA
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 84 Kiên Thành, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Chạy ads google, facebook.
Thúc đẩy tương tác trên các kênh truyền thông.
Xây dựng các chiến lược tiếp thị, triển khai và theo dõi các hoạt động trong chiến dịch.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình trong công việc
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH VILAPA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập lên đến 20 triệu. Thu nhập sẽ tăng nhanh chóng theo hiệu suất làm việc.
Được trau dồi kiến thức thông qua các buổi đào tạo nhân viên miễn phí của Vilapa.
Được chia các dự án để phụ trách và hưởng hiệu suất từ dự án.
Mỗi năm du lịch - Team buiding 2 lần. Tháng nghỉ 2 thứ 7, các chủ nhật và 1 ngày trong tháng.
Sau 3 năm gắn bó có thể được nhận thưởng cổ phần công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VILAPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
