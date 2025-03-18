Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng và triển khai các chương trình marketing dài hạn + ngắn hạn cho khối nhà hàng và các thương hiệu khác của công ty.

- Xây dựng chương trình quảng cáo, tổ chức sự kiện, các chương trình giảm giá, khuyến mãi, liên kết đơn vị...nhằm quảng bá và thúc đẩy doanh số các nhà hàng, nâng cao độ nhận diện thương hiệu tới khách hàng và đối tác.

- Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, với đối tác chiến lược trong chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.

- Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tham mưu, xây dựng và đưa ra định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường và có sức cạnh tranh mạnh mẽ.

- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả của từng chương trình marketing theo từng giai đoạn từng thời điểm.

- Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả nội dung, quảng cáo, SEO, social media và các hoạt động truyền thông khác.

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo và tuân thủ hiệu suất làm việc.

- Phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình thực hiện công việc.

- Các công việc có liên quan khác theo chỉ đạo của Giám đốc điều hành.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệm Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc lĩnh vực khác có liên quan.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing - đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B Nhà hàng khách sạn.

- Kỹ năng: Quản lý dự án, quản lý đội ngũ, kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thành thạo các công cụ marketing.

- Phẩm chất: Sáng tạo, nhạy bén, nắm bắt nhanh chóng xu hướng thị trường, yêu thích ngành ẩm thực nhà hàng F&B.

- Ngoại ngữ: Giao tiếp và sử dụng tốt Tiếng Anh (bắt buộc), ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác.

- Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng bền bỉ, vượt chông gai trong công việc.

- Có đầu óc tổ chức, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt.

Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 18-20 triệu, lương thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và khả năng của ứng viên.

- Hỗ trợ ăn ca, thưởng hiệu quả công việc dựa trên doanh thu chuỗi nhà hàng.

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (Bảo hiểm, nghỉ phép, team building, hoạt động thể thao hàng tháng, YEP,...)

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo cùng nhiều đối tác quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Ẩm Thực

