Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản trị website & nội dung (40%): Cập nhật thông tin sản phẩm, tối ưu Google Map, viết bài truyền thông thu hút khách hàng.
Chạy quảng cáo (30%): Triển khai và tối ưu Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads để tăng nhận diện thương hiệu và doanh số.
Nghiên cứu thị trường (20%): Phân tích insight khách hàng, cập nhật xu hướng thời trang, đề xuất ý tưởng chiến lược.
Báo cáo & phối hợp (10%): Theo dõi hiệu quả, báo cáo định kỳ và thực hiện công việc theo phân công.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1-2 năm kinh nghiệm Marketing trong lĩnh vực thời trang hoặc tương đương.
Thành thạo các nền tảng quảng cáo Facebook, TikTok, Google.
Khả năng viết content sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh.
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.
Thành thạo các nền tảng quảng cáo Facebook, TikTok, Google.
Khả năng viết content sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh.
Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 - 12 triệu/tháng + KPIs
Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Ưu đãi mua hàng dành cho CBNV
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm, teambuilding,...
Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu
Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Ưu đãi mua hàng dành cho CBNV
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI