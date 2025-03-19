Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 21, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản trị website & nội dung (40%): Cập nhật thông tin sản phẩm, tối ưu Google Map, viết bài truyền thông thu hút khách hàng.

Chạy quảng cáo (30%): Triển khai và tối ưu Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads để tăng nhận diện thương hiệu và doanh số.

Nghiên cứu thị trường (20%): Phân tích insight khách hàng, cập nhật xu hướng thời trang, đề xuất ý tưởng chiến lược.

Báo cáo & phối hợp (10%): Theo dõi hiệu quả, báo cáo định kỳ và thực hiện công việc theo phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm Marketing trong lĩnh vực thời trang hoặc tương đương.

Thành thạo các nền tảng quảng cáo Facebook, TikTok, Google.

Khả năng viết content sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh.

Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 12 triệu/tháng + KPIs

Thưởng cuối năm = Thưởng thâm niên + thưởng dự án + Thưởng hoàn thành mục tiêu

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau…

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Ưu đãi mua hàng dành cho CBNV

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm, teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam

