Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Vietnamarch làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Lên kế hoạch & quản lý nội dung trên Website, Fanpage, TikTok, YouTube theo định hướng thương hiệu.

• Viết bài chuẩn SEO, tối ưu nội dung website giúp tăng thứ hạng trên Google.

• Sáng tạo nội dung video ngắn (kịch bản, ý tưởng), phối hợp với team design/quay dựng để sản xuất nội dung viral.

• Theo dõi xu hướng (hot trend, hashtag, chủ đề thịnh hành) để tối ưu nội dung theo thuật toán của từng nền tảng.

• Phân tích hiệu quả nội dung, tối ưu theo số liệu thực tế từ Google Analytics, TikTok Insights, Meta Business Suite...

• Phối hợp với team Marketing để triển khai các chiến dịch truyền thông số.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực Content/Digital Marketing/SEO. (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

Biết cách viết content thu hút, có tư duy chiến lược về nội dung thương hiệu.

Thành thạo công cụ SEO, Google Analytics, Facebook Ads, TikTok Ads là một lợi thế.

Yêu thích sáng tạo, bắt trend nhanh, không ngại thử nghiệm cái mới

Tại Công ty TNHH Vietnamarch Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10 – 20 triệu/tháng + Thưởng KPIs (có thể cao hơn theo năng lực).

Cơ hội phát triển: Trở thành Leader Content/Digital Marketing nếu thể hiện xuất sắc.

Môi trường sáng tạo: Được thử sức với nhiều dự án lớn, học hỏi từ những chuyên gia trong ngành.

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch, teambuilding định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietnamarch

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin