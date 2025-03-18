Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Horus Productions
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty TNHH Horus Productions

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Horus Productions

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa CT2D

- VOV

- Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện tối ưu hóa nội dung các game/app (text, hình ảnh, video) trên các store như: Google Play, Apple App Store
Phân tích, lập kế hoạch và triển khai ASO (App Store Optimization) - Nghiên cứu, tối ưu hóa từ khóa và sử dụng các công cụ, phương pháp để đẩy mạnh thứ hạng tìm kiếm, đẩy TOP cho các sản phẩm game, app trên Store
Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả làm việc và lên phương án cải tiến
Lên ý tưởng creatives và làm việc với team editor/artist để tạo ra các sản phẩm video chạy quảng cáo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về ASO
Có khả năng làm việc độc lập/nhóm
Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc
Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới
Ưu tiên những người có kinh nghiệm về game, app
Tiếng Anh: Đọc hiểu

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12tr, thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...
Review năng lực 6 tháng/ lần
Được đào tạo, tham gia các khóa học về Marketing của Google,...
Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, năng động
Du lịch, nghỉ mát, team building,...
Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại. Case xịn + 2 màn hình, server và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
Nghỉ phép nguyên lương, phúc lợi đầy đủ theo BLLĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Horus Productions

Công ty TNHH Horus Productions

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa văn phòng CT2D - VOV - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

