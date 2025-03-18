Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa CT2D - VOV - Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực hiện tối ưu hóa nội dung các game/app (text, hình ảnh, video) trên các store như: Google Play, Apple App Store

Phân tích, lập kế hoạch và triển khai ASO (App Store Optimization) - Nghiên cứu, tối ưu hóa từ khóa và sử dụng các công cụ, phương pháp để đẩy mạnh thứ hạng tìm kiếm, đẩy TOP cho các sản phẩm game, app trên Store

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả làm việc và lên phương án cải tiến

Lên ý tưởng creatives và làm việc với team editor/artist để tạo ra các sản phẩm video chạy quảng cáo

Có kiến thức về ASO

Có khả năng làm việc độc lập/nhóm

Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc

Có khả năng tự nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ mới

Ưu tiên những người có kinh nghiệm về game, app

Tiếng Anh: Đọc hiểu

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-12tr, thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

Review năng lực 6 tháng/ lần

Được đào tạo, tham gia các khóa học về Marketing của Google,...

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, năng động

Du lịch, nghỉ mát, team building,...

Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại. Case xịn + 2 màn hình, server và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.

Nghỉ phép nguyên lương, phúc lợi đầy đủ theo BLLĐ.

