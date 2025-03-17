Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 21/62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Triển khai các chiến dịch truyền thông cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên các kênh Online và offline.

- Quay video ngắn, viết kịch bản, tạo nội dung phát triển cho các kênh: TikTok, Facebook, Reels…), viết bài đăng, biên tập hình ảnh ( Canva/Photoshop )

- Chăm sóc các kênh truyền thông của công ty hiện có

- Yêu cầu: Ưu tiên nữ có ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính, sáng tạo, chủ động và có kinh nghiệm trong Marketing & TMĐT.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công tác truyền thông nội bộ, tổ chức sự kiện, group, workshop... khách hàng và các sự kiện nội bộ công ty khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, Marketing, PR.

- Có khả năng sáng tạo, viết lách và biên tập nội dung tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhiệt huyết và ham học hỏi.

- Biết sử dụng công cụ như Chat GPT, Canvas, ...

- Có khả năng nói trước ống kính máy quay, điện thoại, hiểu về cách làm video ngắn, post video là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản từ 10 – 14 triệu đồng, theo năng lực và KPI ( + chương trình bán hàng gia tăng khác )

- Xem xét tăng lương từ 3 – 6 tháng, theo năng lực Review công việc

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Lương tháng thứ 13 theo quy định thời gian

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shaha Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin