Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Chung Am Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 16 đường Mỹ Đình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án

- Chịu trách nhiệm về content: Viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm dự án

- Tìm kiếm khách hàng, thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

- Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho thương hiệu

- Quản lý quá trình bán hàng

- Xây dựng mạng lưới và phát triển thị trường

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ. Tuổi: Trên 23 tuổi

- Tốt nghiệp đại học - chuyên ngành marketing

- Tin học VP: Thành thạo Word, Excel, Power point.

- Ngoại ngữ: thành thạo Tiếng Anh.

- Giao tiếp, đàm phán, tổ chức sự kiện, kỹ năng viết bài PR, kỹ năng bán hàng....

- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm marketing, content, chăm sóc khách hàng. Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu,....

- Thật thà, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

- Được đóng Bảo hiểm theo luật lao động, luật Bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe, .........

- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, đào tạo, chế độ phúc lợi người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, ...)

- Mức lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chung Am Vina

