Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu
Địa điểm làm việc: Hà Nội
Số lượng tuyển: 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 110 - 112 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Quản lý và phát triển các nền tảng online của công ty: Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Alibaba,… (bao gồm việc đăng bài, thiết kế hình ảnh trên website, phản hồi cho các khách hàng trên các nền tảng)

Thiết kế poster/ banner theo yêu cầu

Cập nhậtkho ảnh sản phẩm hàng tháng

Lên các ý tưởng nội dung, hình ảnh poster, banner, video để quảng cáo.

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing cho các sản phẩm của công ty

Phối hợp vớiphòng Kinh Doanhđể thực hiện cácyêu cầu về Marketing

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics hoặc FMCG.

Hiểu biết về các kênh marketing online và offline.

Các công việc liên quan khác do Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận chỉ định

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, PR hoặc các ngành tương đương.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva ,..).

Có tư duy tốt trong hoạt động marketing và sáng tạo nội dung.Linh hoạt, sẵn sàng học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy ads, biếtsử dụng nền tảng Alibaba.

Ưu tiên ứng viên có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành điện máy, gia dụng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 – 14 tùy vào tình hình kinh doanh thực tế

- Được hưởng chế độ BHXH, nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng Lễ 30/04, 02/09 và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.

- Tham quan du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA

