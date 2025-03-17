Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 110

- 112 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý và phát triển các nền tảng online của công ty: Website, Facebook, Instagram, LinkedIn, Alibaba,… (bao gồm việc đăng bài, thiết kế hình ảnh trên website, phản hồi cho các khách hàng trên các nền tảng)
Thiết kế poster/ banner theo yêu cầu
Cập nhậtkho ảnh sản phẩm hàng tháng
Lên các ý tưởng nội dung, hình ảnh poster, banner, video để quảng cáo.
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing cho các sản phẩm của công ty
Phối hợp vớiphòng Kinh Doanhđể thực hiện cácyêu cầu về Marketing
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics hoặc FMCG.
Hiểu biết về các kênh marketing online và offline.
Các công việc liên quan khác do Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận chỉ định

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, PR hoặc các ngành tương đương.
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản (Photoshop, Canva ,..).
Có tư duy tốt trong hoạt động marketing và sáng tạo nội dung.Linh hoạt, sẵn sàng học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy ads, biếtsử dụng nền tảng Alibaba.
Ưu tiên ứng viên có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong ngành điện máy, gia dụng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 – 14 tùy vào tình hình kinh doanh thực tế
- Được hưởng chế độ BHXH, nghỉ phép năm, thưởng Tết, thưởng Lễ 30/04, 02/09 và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.
- Tham quan du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PENCA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 110-112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

