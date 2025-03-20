Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Phụ trách mảng content nội dung các bài viết trên Fanpage, SEO và kịch bản; lên kịch bản cho các video trên các nền tảng Tiktok, Facebook, youtube ...
Lập kế hoạch triển khai nội dung theo chiến lược Content, kế hoạch của bộ phận và của công ty.
Cập nhật những xu hướng mới, hot trend trên MXH cho nội dung bài viết, video
Tham gia sản xuất các video, concept livestream trên các nền tảng
Tham gia các sự kiện Job fair tại các trường đại học
Theo dõi và đánh giá các hoạt động Marketing của công ty và đề xuất giải pháp
Thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo khác của cấp trên khi có yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm như: Capcut, Pr, Canva, Pts, …
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1- 2 năm, trong đó kinh nghiệm ít nhất 6 tháng viết content, xây dựng kịch bản video
Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, khả năng phân tích, tư duy
Biết sử dụng AI trong tìm ý tưởng và viết content…
Nhanh nhẹn, tự tin, chủ động, ham học hỏi
Khả năng làm việc nhóm tốt
Có trách nhiệm và gắn bó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE Thì Được Hưởng Những Gì
Địa điểm làm việc: Số 9, Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, quà sinh nhật, …
Làm việc: 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1 tiếng, ăn trưa tại công ty
Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN, Lễ, Tết, … )
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
Thường xuyên được đào tạo nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
