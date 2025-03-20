Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Phụ trách mảng content nội dung các bài viết trên Fanpage, SEO và kịch bản; lên kịch bản cho các video trên các nền tảng Tiktok, Facebook, youtube ...

Lập kế hoạch triển khai nội dung theo chiến lược Content, kế hoạch của bộ phận và của công ty.

Cập nhật những xu hướng mới, hot trend trên MXH cho nội dung bài viết, video

Tham gia sản xuất các video, concept livestream trên các nền tảng

Tham gia các sự kiện Job fair tại các trường đại học

Theo dõi và đánh giá các hoạt động Marketing của công ty và đề xuất giải pháp

Thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo khác của cấp trên khi có yêu cầu

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Kinh tế, Nhân văn hoặc liên quan, có khả năng viết content Marketing: Fanpage, SEO và kịch bản

Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm như: Capcut, Pr, Canva, Pts, …

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1- 2 năm, trong đó kinh nghiệm ít nhất 6 tháng viết content, xây dựng kịch bản video

Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, khả năng phân tích, tư duy

Biết sử dụng AI trong tìm ý tưởng và viết content…

Nhanh nhẹn, tự tin, chủ động, ham học hỏi

Khả năng làm việc nhóm tốt

Có trách nhiệm và gắn bó

Mức lương: 9 - 13 triệu (Thương lượng cụ thể khi phỏng vấn)

Địa điểm làm việc: Số 9, Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, quà sinh nhật, …

Làm việc: 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1 tiếng, ăn trưa tại công ty

Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN, Lễ, Tết, … )

Du lịch cùng công ty 1 lần/năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động

Thường xuyên được đào tạo nội bộ

