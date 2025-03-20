Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, quà sinh nhật, …, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Phụ trách mảng content nội dung các bài viết trên Fanpage, SEO và kịch bản; lên kịch bản cho các video trên các nền tảng Tiktok, Facebook, youtube ...
Lập kế hoạch triển khai nội dung theo chiến lược Content, kế hoạch của bộ phận và của công ty.
Cập nhật những xu hướng mới, hot trend trên MXH cho nội dung bài viết, video
Tham gia sản xuất các video, concept livestream trên các nền tảng
Tham gia các sự kiện Job fair tại các trường đại học
Theo dõi và đánh giá các hoạt động Marketing của công ty và đề xuất giải pháp
Thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo khác của cấp trên khi có yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Marketing, Báo chí, Kinh tế, Nhân văn hoặc liên quan, có khả năng viết content Marketing: Fanpage, SEO và kịch bản
Có khả năng sử dụng cơ bản các phần mềm như: Capcut, Pr, Canva, Pts, …
Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 1- 2 năm, trong đó kinh nghiệm ít nhất 6 tháng viết content, xây dựng kịch bản video
Kỹ năng viết bài tốt, rành mạch, khả năng phân tích, tư duy
Biết sử dụng AI trong tìm ý tưởng và viết content…
Nhanh nhẹn, tự tin, chủ động, ham học hỏi
Khả năng làm việc nhóm tốt
Có trách nhiệm và gắn bó

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 13 triệu (Thương lượng cụ thể khi phỏng vấn)
Địa điểm làm việc: Số 9, Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty, quà sinh nhật, …
Làm việc: 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1 tiếng, ăn trưa tại công ty
Làm việc từ thứ 2 tới thứ 6 (nghỉ thứ 7, CN, Lễ, Tết, … )
Du lịch cùng công ty 1 lần/năm
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
Thường xuyên được đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-9-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job338611
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty Cổ phần Cuộc sống Cân bằng (Life Banlance)
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư quốc tế SBS GI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phần mềm AFaDa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Phần mềm AFaDa
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD CÔNG TY TNHH CHÂN THỰC Á CHÂU
350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT ÁNH SÁNG
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHƯỚC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Vanu Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Vanu Decor
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Miss Terry làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Miss Terry
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VITALIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VITALIFE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AT&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ AT&T
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing ULTIMATE SUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu ULTIMATE SUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BEAUTY HOLIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BEAUTY HOLIC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIBA
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP INNOCOM
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH QUÂN
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SHACMAN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Hồng Hạnh
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH TM G Collcet
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm