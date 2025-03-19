Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHỤC LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà VTC Online, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dịch vụ.

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng: Social: FB, Tiktok... Đảm bảo KPIs về hiệu quả kinh doanh cho công ty.

Lên kế hoạch tuần, tháng để chạy các chiến dịch quảng cáo

Lập kế hoạch cá nhân, điều phối, phối hợp với đội Content, Designer để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 06 tháng chạy quảng cáo

Có kiến thức về Marketing căn bản: Lý thuyết về mô hình phễu bán hàng, hiểu các chiến lược giá, biết cách set campaign và test giá sản phẩm….

Phân tích dữ liệu: Đọc hiểu các chỉ số trong chiến dịch quảng cáo và báo cáo quảng cáo

Kỹ năng chạy quảng cáo Facebook/Tiktok/Google,…: Set Campaign Ads, đo lường chỉ số, tối ưu hiệu quả quảng cáo.

Sử dụng thành thạo máy tính: Excel, trình duyệt

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; sáng tạo, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Lương cơ bản 6 – 8 triệu + Doanh số + Thưởng

Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung.

Được hướng dẫn nhiệt tình về chuyên môn và kỹ năng.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí leader lên vị trí leader

Đào tạo nâng cao kỹ năng mềm.

Đánh giá hiệu quả công việc và xem xét tăng lương

Nghỉ lễ theo chế độ.

Cách Thức Ứng Tuyển

