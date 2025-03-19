Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH PHỤC LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà VTC Online, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dịch vụ.
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng: Social: FB, Tiktok... Đảm bảo KPIs về hiệu quả kinh doanh cho công ty.
Lên kế hoạch tuần, tháng để chạy các chiến dịch quảng cáo
Lập kế hoạch cá nhân, điều phối, phối hợp với đội Content, Designer để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 06 tháng chạy quảng cáo
Có kiến thức về Marketing căn bản: Lý thuyết về mô hình phễu bán hàng, hiểu các chiến lược giá, biết cách set campaign và test giá sản phẩm….
Phân tích dữ liệu: Đọc hiểu các chỉ số trong chiến dịch quảng cáo và báo cáo quảng cáo
Kỹ năng chạy quảng cáo Facebook/Tiktok/Google,…: Set Campaign Ads, đo lường chỉ số, tối ưu hiệu quả quảng cáo.
Sử dụng thành thạo máy tính: Excel, trình duyệt
Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp; sáng tạo, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.
Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 6 – 8 triệu + Doanh số + Thưởng
Làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện, trẻ trung.
Được hướng dẫn nhiệt tình về chuyên môn và kỹ năng.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí leader lên vị trí leader
Đào tạo nâng cao kỹ năng mềm.
Đánh giá hiệu quả công việc và xem xét tăng lương
Nghỉ lễ theo chế độ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHỤC LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
