Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GBEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: Số 62 ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media, bao gồm nhưng không giới hạn các dạng video, reel, story, post,.. tại Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube,...
Hợp tác với designer và các thành viên khác để đảm bảo nội dung chất lượng và đúng tiến độ
Lên ý tưởng, kế hoạch và thực hiện các buổi chụp ảnh, quay video về dịch vụ, khách hàng và hậu trường
Quản lý kho tài liệu truyền thông, media một cách khoa học, đầy đủ
Tìm kiếm, kết nối và hợp tác với các influencer để đẩy mạnh thương hiệu
Duy trì mối quan hệ và theo dõi hiệu quả các chiến dịch
Đóng góp ý tưởng mới để cải thiện các hoạt động marketing
Hỗ trợ các sự kiện, hoạt động khác tại phòng khám và spa khi cần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da
Có khả năng nghiên cứu tài liệu, đọc hiểu tiếng Anh
Có khả năng quay, chụp, sáng tạo đa dạng nội dung, yêu thích mạng xã hội
Có kĩ năng chỉnh sửa cơ bản với công cụ như CapCut, Canva, Adobe,…
Kĩ năng giao tiếp tốt, chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao với công việc
Điểm cộng ưu tiên: kinh nghiệm chạy ads
Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng, đóng BHXH theo quy định
Thực hiện các liệu trình tại Gbe miễn phí
Được mua sản phẩm với mức giá ưu đãi
Cơ hội thỏa sức sáng tạo, làm việc với KOL, thử nghiệm ý tưởng mới, trải nghiệm các công việc khác nhau trong lĩnh vực làm đẹp
