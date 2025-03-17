Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GBEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 62 ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và sáng tạo nội dung trên các nền tảng social media, bao gồm nhưng không giới hạn các dạng video, reel, story, post,.. tại Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube,...

Hợp tác với designer và các thành viên khác để đảm bảo nội dung chất lượng và đúng tiến độ

Lên ý tưởng, kế hoạch và thực hiện các buổi chụp ảnh, quay video về dịch vụ, khách hàng và hậu trường

Quản lý kho tài liệu truyền thông, media một cách khoa học, đầy đủ

Tìm kiếm, kết nối và hợp tác với các influencer để đẩy mạnh thương hiệu

Duy trì mối quan hệ và theo dõi hiệu quả các chiến dịch

Đóng góp ý tưởng mới để cải thiện các hoạt động marketing

Hỗ trợ các sự kiện, hoạt động khác tại phòng khám và spa khi cần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

Yêu thích lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da

Có khả năng nghiên cứu tài liệu, đọc hiểu tiếng Anh

Có khả năng quay, chụp, sáng tạo đa dạng nội dung, yêu thích mạng xã hội

Có kĩ năng chỉnh sửa cơ bản với công cụ như CapCut, Canva, Adobe,…

Kĩ năng giao tiếp tốt, chủ động, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao với công việc

Điểm cộng ưu tiên: kinh nghiệm chạy ads

Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thù lao hấp dẫn, tương xứng năng lực trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Lương tháng 13, thưởng, đóng BHXH theo quy định

Thực hiện các liệu trình tại Gbe miễn phí

Được mua sản phẩm với mức giá ưu đãi

Cơ hội thỏa sức sáng tạo, làm việc với KOL, thử nghiệm ý tưởng mới, trải nghiệm các công việc khác nhau trong lĩnh vực làm đẹp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY

