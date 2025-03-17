Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công nghệ Y tế Dr.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa PCC1, Số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing cho dịch vụ xét nghiệm của công ty;

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh;

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, Social Media Marketing…;

Tạo nội dung marketing hấp dẫn và phù hợp với từng kênh, bao gồm hình ảnh, video, bài viết,...;

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu;

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu;

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả;

Công việc cụ thể theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có từ trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu về các kênh marketing kỹ thuật số.

Kỹ năng sử dụng các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, ...

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm, phòng khám…

Tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế Dr.D Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 vnd/tháng (Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên);

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định;

Được làm việc và học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt huyết, văn minh và công bằng;

Thưởng các ngày Lễ, Tết, trung thu, sinh nhật,...;

Du lịch hằng năm, du xuân, YEP, liên hoan...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế Dr.D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin