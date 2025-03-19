Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Lên ý tưởng tổ chức các sự kiện online, các buổi hội thảo nhằm bổ trợ truyền thông và quảng bá cho sản phẩm của cty
Tìm hiểu các ý tưởng mới, công nghệ mới, đưa ra các đề xuất cải thiện và tăng sức sáng tạo cho công ty
Theo dõi số liệu, báo cáo hoạt động Marketing, phân tích các chỉ số và thúc đẩy tối ưu các chiến dịch MKT
Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm về Marketing đặc biệt là kinh nghiệm về làm event online, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 7tr - 12tr + thưởng
Được đào tạo về Marketing thực chiến Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, đoàn kết
Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, ngoại khóa...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT,
6 Tháng xét tăng lương 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
