Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lên ý tưởng tổ chức các sự kiện online, các buổi hội thảo nhằm bổ trợ truyền thông và quảng bá cho sản phẩm của cty

Tìm hiểu các ý tưởng mới, công nghệ mới, đưa ra các đề xuất cải thiện và tăng sức sáng tạo cho công ty

Theo dõi số liệu, báo cáo hoạt động Marketing, phân tích các chỉ số và thúc đẩy tối ưu các chiến dịch MKT

Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về Marketing đặc biệt là kinh nghiệm về làm event online, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm

Có kiến thức về các sản phẩm giáo dục là một lợi thế

Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 7tr - 12tr + thưởng

Được đào tạo về Marketing thực chiến Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, đoàn kết

Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, ngoại khóa...

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT,

6 Tháng xét tăng lương 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin