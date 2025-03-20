Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 56 Bát Khối, Long Biên, Long Biên, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Các sự kiện tập trung thúc đẩy thương hiệu công ty.
Các buổi tọa đàm, hội thảo
Triển lãm
Sự kiện phối kết hợp với nhãn hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu trên 02 năm kinh nghiệm mảng nhân viên Marketing.
Có kiến thức Marketing căn bản
Đã từng có kinh nghiệm làm nội dung trong ngành F&B là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing
Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và quản lý thời gian tốt
Tư duy phân tích tốt, sáng tạo, linh hoạt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 đ – 12.000.000 đồng/tháng
Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
