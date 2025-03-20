Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 Bát Khối, Long Biên, Long Biên, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Các sự kiện tập trung thúc đẩy thương hiệu công ty.

Các buổi tọa đàm, hội thảo

Triển lãm

Sự kiện phối kết hợp với nhãn hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu trên 02 năm kinh nghiệm mảng nhân viên Marketing.

Có kiến thức Marketing căn bản

Đã từng có kinh nghiệm làm nội dung trong ngành F&B là một lợi thế.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing

Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và quản lý thời gian tốt

Tư duy phân tích tốt, sáng tạo, linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 đ – 12.000.000 đồng/tháng

Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)

Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin