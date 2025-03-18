Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 116 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

• Xây dựng chiến lược marketing: Phát triển và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho sản phẩm công nghệ của công ty, bao gồm cả marketing truyền thống và kỹ thuật số.
• Quản lý đội ngũ: Dẫn dắt, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong các hoạt động.
• Phát triển nội dung: Tạo ra nội dung marketing hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội, blog, tài liệu quảng cáo và website, nhấn mạnh vào lợi ích và tính năng của sản phẩm.
• Quản lý chiến dịch quảng cáo: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok...) nhằm tăng lượng truy cập và chuyển đổi.
• Tối ưu hóa SEO: Đảm bảo website và nội dung được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm để nâng cao khả năng hiển thị.
• Phân tích hiệu quả: Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định chiến lược.
• Hợp tác nội bộ: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận phát triển sản phẩm và bán hàng để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp và định hướng sản phẩm
• Phát triển hệ thống KPI đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch.
• Nghiên cứu hành vi khách hàng: trên Digital Marketing, nắm vững Khách hàng mục tiêu theo từng kênh Marketing
• Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của công ty, thực hiện các công việc phối hợp khác của phòng Marketing theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Đã có kinh nghiệm Leader ít nhất 1 năm
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt.
- Năng động, sáng tạo và luôn tìm hiểu những kiến thức, xu hướng quảng cáo mới.
- Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc.
- Ưu tiên tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành Marketing, truyền thông, IT

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn (dao động 12 – 20tr) + KPI
- Đầy đủ chế độ BHXH.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Môi trường trẻ trung năng động
- Lương tháng 13
- Ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
Phụ cấp: Cước điện thoại
Thiết bị làm việc: Được cấp Máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun

Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất Bao bì Big Sun

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 116 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nôị

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

