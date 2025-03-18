Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B46, Khu tái định cư 19A,19B Dương Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản trị website, quản lý các fanpage MXH củaCông ty, sản phẩm kinh doanh bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy , nhà hàng, cafe...

- Hỗ trợ làm truyền thông để quảng bá sản phẩm và hình ảnh Công ty.

- Viết bài, quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin trên các kênh thông tin chính thức của công ty: Web,Facebook, Tik Tok, Zalo...

- Lên kế hoạch cho Event, sự kiện của quán theo tuần, tháng, quý, ngày lễ, tết...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Có kinh nghiệm viết , quay dựng edit đẩy mạnh kinh doanh online theo xu thế ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viêncó kinh nghiệm tại vị trí Quản trị Web, SEO Web, Marketing online.

- Có nhiều ý tưởng, sáng tạo,nhiệt tình, trung thực trong công việc,content đa dạng.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

- Chịu được áp lực cao trong công việc, xử lí và hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận lương 8tr + doanh thu các ngành + làm thêm + video lương dựng + thưởng xây kênh thành công

-Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Đi du lịch hàng năm, thưởng lễ, tết, sinh nhật công ty.

- Xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại K&L VIỆT NAM

