Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TIMING - CHAIN QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Copac, phường 13, quận 4, thành phố Hồ chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch Kinh doanh:

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng (các chuỗi & cửa hàng đồ uống, bánh ngọt, kem)

Thực hiện báo cáo theo định kỳ về: kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ, KH lớn, KH tiềm năng của Công ty.

Bảo đảm độ bao phủ:

Phát triển mở rộng hệ thống Khách hàng, gia tăng độ phủ hàng hóa.

Lập kế hoạch bán hàng hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao hàng theo tháng/quý.

Đảm bảo doanh số:

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số.

Theo dõi, đốc thúc việc ký kết hợp đồng với Khách hàng, hỗ trợ việc theo dõi và tất toán công nợ khách hàng.

Đảm bảo xây dựng hoạt động kinh doanh tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:

Tạo quan hệ tốt với các khách hàng và đáp ứng kịp thời những thắc mắc của họ.

Bảo đảm đối xử công bằng với tất cả khách hàng trong việc: Độ bao phủ, phân phối hàng, giá cả và chính sách khác.

Xây dựng đội nhóm

Cùng đội ngũ nhân sự tuyển dụng và đào tạo xây dựng đội ngũ NVKD thiện chiến, hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực hiện, triển khai các công việc khác theo yêu cầu của các cấp Quản lý.

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các cấp Quản lý.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết:

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc,

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trở lên.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sale trong nguyên liệu pha chế B2B/ B2C ngành F&B hoặc cùng tệp khách hàng.

Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp hiệu quả.

Khả năng chịu được áp lực công việc cao, làm việc độc lập.

Thật thà, tinh thần trách nhiệm cao.

Năng động, nhiệt tình, trung thực cởi mở và có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH TIMING - CHAIN QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : ≥10m + % Doanh số ( thỏa thuận cụ thể theo năng lực)

Đóng BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Gắn bó lâu dài cùng công ty.

Thưởng lễ tết theo quy định.

Đạt yêu cầu đi làm ngay.

Địađiểm làm việc: Tòa nhà Copac, phường 13, quận 4, thành phố Hồ chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIMING - CHAIN QUỐC TẾ

