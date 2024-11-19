Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TMDV.20 dự án Lumiere Riverside, 275 Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lên kế hoạch Marketing và chiến lược quảng bá, truyền thông cho sản phẩm game của công ty

Phân tích số liệu, phân bổ ngân sách Marketing sản phẩm tối ưu hóa doanh thu và chất lượng người dùng cho sản phẩm.

Giám sát các kênh quảng cáo (Facebook, Google Adwords,...) và các hoạt động Branding bổ trợ của sản phẩm. Đưa ra định hướng tối ưu và phương án chạy cho nhân sự phụ trách.

Chịu trách nhiệm về các ấn phẩm quảng cáo, bao gồm Banner Ads và Video Ads

Chịu trách nhiệm về các hoạt động Branding. Lên ý tưởng chiến dịch Branding tổng thể cho sản phẩm cùng team dự án liên quan.

Hỗ trợ đội ngũ Vận Hành phân tích tính hiệu quả của dự án.

Tham gia vào các dự án khác liên quan đến hệ sinh thái của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng xử lý số liệu, lập kế hoạch và triển khai làm việc nhóm với đội ngũ

Có hiểu biết về Digital Ads và Branding.

Thực hiện các hoạt động Online Marketing trên Facebook, Google Adwords (ngân sách lớn là 1 lợi thế)

Yêu thích và có kinh nghiệm về các game mobile tại thị trường VN, đặc biệt các dòng game nhập vai, game chiến thuật, Casual... Ưu tiên các ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành game.

Có gu thẩm mỹ, góc nhìn đánh giá và triển khai các ấn phẩm quảng cáo cho sản phẩm. Có kinh nghiệm triển khai về mảng nhận diện thương hiệu cho các nhãn hàng, dự án là 1 lợi thế.

Có đam mê và sử dụng thành thạo với các dịch vụ trực tuyến (Mạng xã hội, Forum, Social Game, Game online)

Trung thực, chủ động, nhiệt tình trong công việc và chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương thỏa thuận theo năng lực: 12.000.000 - 20.000.000

Phúc lợi khác:

- Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty;

- Xét lại mức lương 2-4 lần/năm.

- Lương tháng thứ 13;

- Thưởng theo dự án, thưởng Tết và thưởng các ngày lễ.

- Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo luật lao động.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Droid Việt Nam

