Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 233/8 – 233/10 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm chính về các video trên Website, Facebook, Tiktok;...đảm bảo nhận diện thương hiệu.
- Phát triển và sản xuất nội dung bài viết, kịch bản video cho nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Facebook, YouTube, TikTok, ...
- Quay, biên tập và hậu kỳ video, đảm bảo hình ảnh và âm thanh chất lượng cơ bản. Điều chỉnh nội dung phù hợp với từng nền tảng.
- Lên lịch và đăng bài trên các kênh truyền thông xã hội của công ty.
- Luôn cập nhật các xu hướng, công cụ và kỹ thuật mới trong sản xuất video và mạng xã hội để giữ cho nội dung luôn mới mẻ và phù hợp.
- Lưu trữ các tài liệu, video một cách logic, phục vụ kịp thời cho công việc.
- Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành marketing, đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện hoặc chuyên ngành khác liên quan
- Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Premiere, Capcut.
- Bắt trend tốt, thấu hiểu hành vi của khách hàng trên các phương tiện truyền thông đại chúng
- Có khả năng sáng tạo ý tưởng, óc khôi hài, thích ứng dụng được các kỹ thuật mới vào công việc.
- Có sở thích tìm tòi và học hỏi những kiến thức mới liên tục, không ngừng phát triển bản thân, sẵn sàng đổi mới tư duy để cải tiến và sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm, ngày phép, chế độ thưởng các ngày lễ, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, lương tháng 13,...
- Được đào tạo kiến thức mỹ phẩm hợp pháp, học hỏi qui trình sản xuất mỹ phẩm chuyên nghiệp, chương trình đào tạo chuyên nghiệp về cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng kinh doanh.
- Tiếp xúc mỹ phẩm trực tiếp tại nhà máy sản xuất, cơ hội trải nghiệm mỹ phẩm miễn phí.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, hiếu hỉ...
- Hưởng các chế độ ưu đãi khác: thưởng các ngày lễ, sinh nhật, các sự kiện kỷ niệm,...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng.
- Nhiều cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 233/8 – 233/10 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

