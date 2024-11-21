Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY
- Hồ Chí Minh: 261 BÀU CÁT , PHƯỜNG 12, TÂN BÌNH, HCM, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing
Quản lí và tối ưu hóa kênh tiếp thị số: SEO, SEM, Email Marketing, Social Media và Content Marketing
Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo và các chiến dịch quảng bá sản phẩm
Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các phương án cải thiện
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như Sales và phòng kho để đảm bảo sự liên kết và hiệu quả trong công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ tiếp thị số: Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads
Am hiểu về các nguyên tắc marketing, tiếp thị số và quản lý thương hiệu
Kỹ năng phân tích, đánh giá, sáng tạo
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kỹ năng chịu áp lực cao và tự chủ trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...
Đi du lịch, teambuilding hàng năm
Môi trường làm biệc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của công ty
Được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm theo chế độ của nhà nước.
Nếu bạn sẵn sàng thách thức bản thân và tỏa sáng
Thời gian làm việc: Từ 8h-17h (Từ thứ 2 đến thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
