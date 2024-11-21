Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 261 BÀU CÁT , PHƯỜNG 12, TÂN BÌNH, HCM, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Marketing

Quản lí và tối ưu hóa kênh tiếp thị số: SEO, SEM, Email Marketing, Social Media và Content Marketing

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo và các chiến dịch quảng bá sản phẩm

Theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing và đề xuất các phương án cải thiện

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như Sales và phòng kho để đảm bảo sự liên kết và hiệu quả trong công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành: Marketing, Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo các công cụ tiếp thị số: Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads

Am hiểu về các nguyên tắc marketing, tiếp thị số và quản lý thương hiệu

Kỹ năng phân tích, đánh giá, sáng tạo

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, kỹ năng chịu áp lực cao và tự chủ trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương được thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn

Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13,...

Đi du lịch, teambuilding hàng năm

Môi trường làm biệc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của công ty

Được ký hợp đồng, đóng bảo hiểm theo chế độ của nhà nước.

Nếu bạn sẵn sàng thách thức bản thân và tỏa sáng

Thời gian làm việc: Từ 8h-17h (Từ thứ 2 đến thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LE JUICERY

