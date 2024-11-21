Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIMOSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc tối ưu hóa SEO onpage/offpage, link building, xây dựng Backlink chất lượng cho website

Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài

Xử lý các lỗi phát sinh, cập nhật xu hướng SEO mới nhất.

Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch SEO và báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và kinh nghiệm về kỹ thuật SEO ít nhất 1 năm

Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, SEMrush..

Tốt nghiệp hệ đại học các chuyên ngành như Marketing, Thương mại điện tử, Truyền thông,...hoặc các ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 7.000.000 VNĐ, lương chính thức từ 9.000.000 VNĐ, (có thể cao hơn tùy theo năng lực ứng viên).

Phụ cấp bao gồm phụ cấp cơm trưa và phí giữ xe.

Hưởng các chế độ BHYT/ BHXH/ BHTN, nghỉ lễ, Tết, du lịch theo quy định của nhà nước và nội bộ của công ty.

Chính sách thưởng KPI rõ ràng và thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo bài bản các kiến thức về SEO, nâng cao kỹ năng về SEO và Digital Marketing.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương, cùng các chế độ nghỉ bệnh, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA

