Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIMOSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA
- Hồ Chí Minh: 32 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện các công việc tối ưu hóa SEO onpage/offpage, link building, xây dựng Backlink chất lượng cho website
Phân tích từ khóa, insight khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đẩy các từ khóa lên top, đảm bảo duy trì vị trí top lâu dài
Xử lý các lỗi phát sinh, cập nhật xu hướng SEO mới nhất.
Theo dõi, phân tích hiệu quả các chiến dịch SEO và báo cáo công việc, vị trí từ khóa, lượng truy cập website hàng tuần/tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Quản lý.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, SEMrush..
Tốt nghiệp hệ đại học các chuyên ngành như Marketing, Thương mại điện tử, Truyền thông,...hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp bao gồm phụ cấp cơm trưa và phí giữ xe.
Hưởng các chế độ BHYT/ BHXH/ BHTN, nghỉ lễ, Tết, du lịch theo quy định của nhà nước và nội bộ của công ty.
Chính sách thưởng KPI rõ ràng và thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo bài bản các kiến thức về SEO, nâng cao kỹ năng về SEO và Digital Marketing.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương, cùng các chế độ nghỉ bệnh, nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMOSA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI