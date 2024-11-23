Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 6, Tân Trào, Phường Tân Phú, Q7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

- Đề xuất ý tưởng, xây dựng đề xuất kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch theo yêu cầu của công ty ( Online, Offline), đề xuất thông điệp, concept truyền thông, kênh thực thi, ngân sách, timeline ....)
- Quản lý tổ chức các chiến dịch kết hợp Online và Offline tạo hiểu quả tốt nhất.
- Phân tích dữ liệu và báo cáo
- Nắm rõ các chỉ số marketing
- Quản lý & tổ chức giám sát, triển khai theo kế hoạch marketing đã được lập
- Quản lý và điều phối nhân sự, biết cách phân bổ sắp xếp công việc đạt được hiệu quả cao nhất. Làm việc nhóm cùng với Content, Design, Digital, và đối tác có liên quan Marketing.
- Liên tục cập nhật những kiến thức, xu hướng mới để ứng dụng vào việc xây dựng kế hoạch truyền thông

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Marketing Agency
- Am hiểu các kênh Digital Marketing gồm Google, Facebook, Zalo, Forum Seeding, Cốc Cốc, Banner Display, Email Marketing..., nắm vững chiến lược, chiến thuật mix các kênh Digital Marketing và vận dụng hiệu quả khi lập Media Plan
- Kỹ năng thuyết trình và trình bày slide tốt

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì

- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: UOA TOWER, Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

