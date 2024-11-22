Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PRIMA THP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 637/10/32/21L Hẻm 93, Đường TX33, P. Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12



Công việc livestream:

Thực hiện công việc được phân công để thực hiện các công việc trực tiếp hoặc gián tiếp để có thể livestream trên các kênh tiktok, facebook của công ty, cụ thể chuẩn bị hàng mẫu, cùng kỹ thuật setup phòng live, thực hiện livestream hàng hóa,

sản phẩm của công ty đảm bảo đúng KPI được phân công.

Yêu cầu tối thiểu mỗi tuần live 5 buổi, mỗi buổi tối thiếu 2h.

Tiếp nhận, chăm sóc các tài khoản, các shop được phân công (post bài, chăm sóc, trả lời khách hàng, chốt đơn sau livestream).

Công việc hỗ trợ maketing:

Hỗ trợ nhân viên media làm mẫu và quay clip, hình ảnh sản phẩm (tối thiểu 5 mẫu/tháng.

Công việc khác liên quan đến sale và kinh doanh theo sự phân công và điều động của quản lý tùy thuộc vào khối lượng công việc và tình hình kinh doanh, thị trường.



Có hiểu biết cơ bản về các nền tảng livestream, mạng xã hội.

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện livestream hoặc sản xuất nội dung video là một lợi thế.

Chăm chỉ, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PRIMA THP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tối thiểu: 7 triệu/tháng (KPI tối thiểu 20 phiên live/2h mỗi phiên) và upto 10-15 triệu tùy theo doanh số.

Hoa hồng: 10% lợi nhuận.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân



