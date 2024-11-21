Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Đề xuất lập và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt đối với các hoạt động liên quan Digital marketing: Website, SEO, Social marketing, Forum seeding, Email marketing, Mobile marketing, v.v...
- Triển khai hoạt động quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, Tiktok ads, GDN,..
- Phối hợp cùng nhân viên Content và Designer tham gia biên soạn nội dung, hình ảnh, video clip chất lượng, hướng đến người dùng phục vụ cho các Website, các phương tiện Social media theo chiến lược kinh doanh-marketing và quản trị thương hiệu của Công ty.
- Thu thập thông tin hoạt động Digital marketing, Social media của đối thủ cạnh tranh; cập nhật các xu hướng marketing mới trên thị trường & triển khai các kênh truyền thông mới...
- Quản trị nội dung Website, và các công cụ Social media khác, các tài khoản trên mạng xã hội của Công ty; tham gia vào quá trình xử lý thông tin không phù hợp lan truyền trên internet thông qua các forum, mạng xã hội.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12-16 triệu VNĐ/tháng (theo năng lực) + Thưởng KPIs/OKRs.
12-16 triệu VNĐ/tháng
- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty.
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.
- Được tham gia các hoạt động team builuding, du lịch; được nghỉ phép năm (12 ngày/năm), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.
- Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo yêu cầu công việc của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 , toà nhà ANPHA 202 Lê Lai P. Bến Thành , Q1 TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-digital-marketing-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job254098
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 279 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 50 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 279 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Đẹp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Thế Giới Đẹp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Du Lịch Ngày Mai
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HR Vietnam’s ESS Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG
Tới 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Visacoop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Visacoop
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Like Tour Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Muamau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Muamau
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PUZZLE STUDIO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Bệnh Viện Đa Khoa Bưu Điện
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Tới 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM GOFIBER
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IVIVU.COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IVIVU.COM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa
11 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ Phần Silver Star Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Silver Star Media
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bewell làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bewell
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH RECHIC
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm