Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Quận 5

Đề xuất lập và triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt đối với các hoạt động liên quan Digital marketing: Website, SEO, Social marketing, Forum seeding, Email marketing, Mobile marketing, v.v...

- Triển khai hoạt động quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, Tiktok ads, GDN,..

- Phối hợp cùng nhân viên Content và Designer tham gia biên soạn nội dung, hình ảnh, video clip chất lượng, hướng đến người dùng phục vụ cho các Website, các phương tiện Social media theo chiến lược kinh doanh-marketing và quản trị thương hiệu của Công ty.

- Thu thập thông tin hoạt động Digital marketing, Social media của đối thủ cạnh tranh; cập nhật các xu hướng marketing mới trên thị trường & triển khai các kênh truyền thông mới...

- Quản trị nội dung Website, và các công cụ Social media khác, các tài khoản trên mạng xã hội của Công ty; tham gia vào quá trình xử lý thông tin không phù hợp lan truyền trên internet thông qua các forum, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 12-16 triệu VNĐ/tháng (theo năng lực) + Thưởng KPIs/OKRs.

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các chế độ thưởng theo hiệu quả công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định.

- Được tham gia các hoạt động team builuding, du lịch; được nghỉ phép năm (12 ngày/năm), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại với nhiều chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn.

- Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp: Tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng mềm hoặc chuyên môn theo yêu cầu công việc của công ty.

