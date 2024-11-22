Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Audit Website chuyên sâu về onpage Technical & Content.

Lên kế hoạch triển khai SEO cho dự án (chọn từ khoá SEO, đề xuất KPI, ngân sách triển khai).

Làm việc với bộ phận Content để đưa ra các chiến lược nội dung phù hợp, xây dựng content đạt chuẩn SEO, định hướng audit content cũ để tối ưu hóa toàn diện các nội dung.

Theo dõi, giám sát liên tục tiến độ SEO website, phân tích đánh giá các kết quả đạt được sau một giai đoạn triển khai SEO.

Phân tích, nghiên cứu cách triển khai SEO của đối thủ để đưa ra chiến lược SEO hiệu quả.

Làm việc với khách hàng của công ty (bộ phận Marketing, Product) để trao đổi, thảo luận về các vấn đề chuyên môn dự án lúc triển khai.

Tham gia present trình bày về chuyên môn, kỹ thuật (nếu cần) cùng với team Account, Planning khi đi pitching các dự án lớn.

Hỗ trợ training chuyên môn cho các bạn executive, trainee để cùng nhau phát triển.

Lập báo cáo về kết quả SEO, đưa ra các định hướng phát triển, cải thiện SEO.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm SEO từ 2 năm trở lên

Đã từng tham gia vào các dự án lớn, KPI khó là một lợi thế.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về Content Marketing, content SEO

Có khả năng nhanh nhạy, sáng tạo trong chiến lược SEO.

Có kỹ năng giao tiếp tốt vì phải làm việc với nhiều nhân sự khác nhau, và đặc biệt là phải làm việc với khách hàng.

Thuần thục từ A đến Z các công cụ phục vụ cho việc SEO.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh liên quan đến SEO & Digital.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định dành cho người lao động.

Mức lương: 10tr - 14tr + Thưởng % theo dự án ( dự án ngân sách lớn )

Cơ hội trở thành SEO Leader với đội nhóm 6-8 thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM

