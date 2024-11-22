Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH GOM UNDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH GOM UNDER
- Hồ Chí Minh: Đường số 59, P14, Gò Vấp, HCM., Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Đảm bảo chỉ số vận hành ở các điểm bán được phân bổ
- Đăng tải sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm theo yêu cầu từ PB Marketing/ Kinh doanh.
- Làm việc với KAM ngành hàng
- Thực hiện CTKM, set Quảng cáo sản phẩm theo mục tiêu và định hướng từ PB Kinh Doanh.
- Đảm bảo chỉ số mục tiêu về doanh số, tốc độ tăng trưởng của shop.
- Quan sát thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất phát triển mã hàng mới.
- Hỗ trợ, điều phối, xử lý vấn đề chung ảnh hưởng đến kết quả KD công ty.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực quản trị sàn thương mại điện tử
Hiểu biết sâu rộng về các mô hình kinh doanh thương mại điện tử và các chiến lược phát triển
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án tốt
Tại HỘ KINH DOANH GOM UNDER Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi các kiến thức, kỹ năng mới trong môi trường làm việc năng động
Du lịch hàng năm theo lịch của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH GOM UNDER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI