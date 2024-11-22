Tuyển Digital Marketing Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch triển khai Google Ads theo thị trường.

Tổ chức triển khai chiến dịch Google Ads đã được duyệt.

Theo dõi, kiểm soát, điều chỉnh các chiến dịch Google Ads đảm bảo theo KPI đã được giao.

Lập kế hoạch và tổ chức triển khai SEO theo thị trường.

Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo Facebook.

Xác định các xu hướng tiếp thị kỹ thuật số mới và đảm bảo rằng thương hiệu đang không bị lỗi thời so với sự phát triển của ngành.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm về Google Ads và đã triển khai các chiến dịch Google Ads chuyển đổi tại các thị trường nước ngoài, ngân sách lớn.

Thành thạo các công cụ như Google Tag Manager, Google Analytics, Webmaster Tools.

Có kiến thức về SEO.

Sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần cầu tiến.

Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy về phân tích và quản lý thời gian.

Kiến thức về công nghệ - các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

Hiểu rõ về các chính sách, điều khoản đăng bài trên mạng xã hội, tài khoản quảng cáo...

Tại Travel Sense Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 20 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận) + Thưởng (nếu vượt KPI)

Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác: thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, du lịch hàng năm,...theo quy định nhà nước và nội quy của công ty.

Thưởng tháng, thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội học hỏi nhiều vị trí trong phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Travel Sense Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin