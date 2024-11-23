Tuyển Digital Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
- Hồ Chí Minh: 86 nguyễn thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO
Xây dựng và triển khai chiến lược link building
Xây dựng content chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Đề xuất các thay đổi/cải thiện về cấu trúc website, content, linking cũng như các yếu tố khác nhằm tối ưu hiệu quả SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Báo cáo kết quả công việc cho trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương
Hiểu biết sâu về các công cụ phân tích website (Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends,...)
Hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng website và các thuật toán công cụ tìm kiếm
Có kiến thức về HTML và CSS là một lợi thế
Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Thu nhập từ 10tr- 17tr
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
