Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
1. Chuẩn bị hậu cần trước khi livestream diễn ra bao gồm quản lý sắp xếp sản phẩm, set up thiết bị live,...
2. Tương tác hỗ trợ, nói cùng với Host Live để tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc cho khách hàng
3. Theo dõi, cập nhật dữ liệu trong phiên livestream với bộ phận Vận hành Livestream
4. Phụ trách tổng kết dữ liệu sau phiên live
5. Phối hợp với bộ phận Vận hành trong việc xây dựng kịch bản, sáng tạo nội dung cho các phiên live stream
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
VUI LÒNG NỘP CV TIẾNG TRUNG/ANH
Sử dụng được tiếng Trung trong công việc (hoặc tiếng Anh tốt)
Có kinh nghiệm tiếp xúc với các ngành: thương mại điện tử, bán hàng online, facebook/tiktok/shopee/lazada/alibaba,... là một lợi thế
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Chưa có kinh nghiệm làm qua các công việc trong mô tả, sẽ được đào tạo thêm
Hoạt bát, sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình, xử lý vấn đề tốt
Yêu thích công việc Livestream bán hàng
Có trách nhiệm trong công việc, thích tìm tòi học hỏi, phát triển trong lĩnh vực Thương mại điện tử
Có thể xoay ca làm việc, 6 ngày/tuần
Sử dụng được tiếng Trung trong công việc (hoặc tiếng Anh tốt)
Có kinh nghiệm tiếp xúc với các ngành: thương mại điện tử, bán hàng online, facebook/tiktok/shopee/lazada/alibaba,... là một lợi thế
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Chưa có kinh nghiệm làm qua các công việc trong mô tả, sẽ được đào tạo thêm
Hoạt bát, sôi nổi, vui vẻ, nhiệt tình, xử lý vấn đề tốt
Yêu thích công việc Livestream bán hàng
Có trách nhiệm trong công việc, thích tìm tòi học hỏi, phát triển trong lĩnh vực Thương mại điện tử
Có thể xoay ca làm việc, 6 ngày/tuần
Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo kiến thức về Livestream, Thương mại điện tử
Có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Trung (sếp người Trung Quốc)
Phúc lợi:
Lương gross tương xứng với năng lực
Bảo hiểm full lương
Thưởng chuyên cần
Quà kỷ niệm, quà Tết,...
Team building hàng quý
Tiệc trà hàng tháng
Free trà, cà phê, thức ăn nhẹ
Miễn phí gửi xe
Có cơ hội rèn luyện kỹ năng tiếng Trung (sếp người Trung Quốc)
Phúc lợi:
Lương gross tương xứng với năng lực
Bảo hiểm full lương
Thưởng chuyên cần
Quà kỷ niệm, quà Tết,...
Team building hàng quý
Tiệc trà hàng tháng
Free trà, cà phê, thức ăn nhẹ
Miễn phí gửi xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAOYAO VIETNAM INFO TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI