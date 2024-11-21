Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 156/1/8. Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Quản lý các trang Social Media, Google cho khách hàng

- Tiếp nhận yêu cầu (ads, content,...) và brief lại cho các bộ phận để xử lý yêu cầu khách hàng

- Trao đổi cùng khách hàng và các bộ phận liên quan, vận hành và đảm bảo chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch

- Chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và giải quyết các phát sinh của khách hàng trong công việc

- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- HIểu rõ về cách quản lý các kênh Social Media như: Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google

- HIểu biết về quảng cáo trên các nền tảng như: Meta, Google, Tik-Tok

- Đã từng làm ở Marketing Agency

Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 (ca đêm từ 21:30 - 5:30am)

- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo qui định

- Lương từ 8tr - 14tr (tuỳ năng lực)

- Tài trợ các khóa học ngắn và dài hạn để bổ sung kỹ năng.

- Cơ hội làm việc trong môi trường khoa học, tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG

