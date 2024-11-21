Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 156/1/8. Cộng Hòa, Phường 12,, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
- Quản lý các trang Social Media, Google cho khách hàng
- Tiếp nhận yêu cầu (ads, content,...) và brief lại cho các bộ phận để xử lý yêu cầu khách hàng
- Trao đổi cùng khách hàng và các bộ phận liên quan, vận hành và đảm bảo chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch
- Chăm sóc khách hàng, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và giải quyết các phát sinh của khách hàng trong công việc
- Báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- HIểu rõ về cách quản lý các kênh Social Media như: Facebook, Instagram, Tik-Tok, Google
- HIểu biết về quảng cáo trên các nền tảng như: Meta, Google, Tik-Tok
- Đã từng làm ở Marketing Agency
Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 (ca đêm từ 21:30 - 5:30am)
- Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo qui định
- Lương từ 8tr - 14tr (tuỳ năng lực)
- Tài trợ các khóa học ngắn và dài hạn để bổ sung kỹ năng.
- Cơ hội làm việc trong môi trường khoa học, tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
