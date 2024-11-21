Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANAIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 01 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ công tác marketing tổng thể, bao gồm viết nội dung, đăng bài trên các kênh truyền thông của công ty.

Hỗ trợ tổ chức và chuẩn bị các hội thảo, sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng.

Thiết kế và in ấn các tài liệu marketing phục vụ cho các chiến dịch và sự kiện của công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến sales và marketing khác khi có yêu cầu.

Sản xuất và chỉnh sửa video ngắn, phục vụ cho các chiến dịch truyền thông và marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh tế Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, hoạt bát và có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt trong môi trường nhóm.

Hiểu biết về marketing tổng thể, có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, Illustrator...) và các công cụ chỉnh sửa video ngắn (Lightroom, Premiere,...).

Có kỹ năng tổ chức sự kiện và dẫn chương trình (MC); kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANAIS Thì Được Hưởng Những Gì

Có phí hỗ trợ trong thời gian thực tập.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ và cởi mở, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Hỗ trợ đóng mộc thực tập.

Được hướng dẫn đào tạo, nâng cao nghiệp vụ liên quan công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ANAIS

