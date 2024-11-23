Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 292C Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Tham gia vào quá trình sáng tạo ý tưởng/concept và triển khai các chiến dịch truyền thông cho các dự án mới của Online.

Thiết kế đa dạng các định dạng quảng cáo trên Social Media như hình tĩnh đơn, bài post đa ảnh, Carousel, Canvas, Motion graphic video, 2D Animation, ...

Tham gia tìm kiếm ý tưởng; phát triển nội dung bài viết content, chương trình/khuyến mãi để truyền tải hiệu quả đến khách hàng, đối tượng mục tiêu.

Thiết kế key visual cho các chiến dịch truyền thông được phân công.

Thiết kế - chính sửa các ấn phẩm in ấn (leaflet, brochure, catalogue, infographic, túi giao hàng, ...) cho các hoạt động, sự kiện của Công ty.

Tham gia hỗ trợ thiết kế giao diện website, các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động của Công ty.

Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc

Các công việc khác theo điều phối của Quản lý trực tiếp.

Bằng cử nhân chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc chuyên ngành liên quan, với tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop, InDesign, ...

Có kỹ năng quay chụp, chỉnh sửa video cơ bản.

Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt và am hiểu về màu sắc, bố cục.

Năng động, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới.

Chịu được áp lực công việc cao, kỹ năng quản lý thời gian và đảm bảo deadline tốt.

Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác (Theo quy chế và chính sách của công ty)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife

