Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife
- Hồ Chí Minh: 292C Nguyễn Văn Linh, Bình Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Tham gia vào quá trình sáng tạo ý tưởng/concept và triển khai các chiến dịch truyền thông cho các dự án mới của Online.
Thiết kế đa dạng các định dạng quảng cáo trên Social Media như hình tĩnh đơn, bài post đa ảnh, Carousel, Canvas, Motion graphic video, 2D Animation, ...
Tham gia tìm kiếm ý tưởng; phát triển nội dung bài viết content, chương trình/khuyến mãi để truyền tải hiệu quả đến khách hàng, đối tượng mục tiêu.
Thiết kế key visual cho các chiến dịch truyền thông được phân công.
Thiết kế - chính sửa các ấn phẩm in ấn (leaflet, brochure, catalogue, infographic, túi giao hàng, ...) cho các hoạt động, sự kiện của Công ty.
Tham gia hỗ trợ thiết kế giao diện website, các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động của Công ty.
Cập nhật các xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc
Các công việc khác theo điều phối của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa: Adobe Premiere, Illustrator, Photoshop, InDesign, ...
Có kỹ năng quay chụp, chỉnh sửa video cơ bản.
Có khả năng sáng tạo, thẩm mỹ tốt và am hiểu về màu sắc, bố cục.
Năng động, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới.
Chịu được áp lực công việc cao, kỹ năng quản lý thời gian và đảm bảo deadline tốt.
Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động
BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khoa Học Dinh Dưỡng Orgalife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
