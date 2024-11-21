Tuyển Digital Marketing Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Phụ trách xây dựng kế hoạch truyền thông trên các trang bán hiện tại của công ty nhằm tăng lượng truy cập.
Sáng tạo các nội dung để hỗ trợ các hoạt động của công ty: đăng thông báo, ra mắt sản phẩm, sự kiện.
Tham gia lên ý tưởng, thiết kế, in ấn bao bì nhãn mác các sản phẩm, voucher chương trình của công ty đảm bảo đồng bộ, thống nhất theo chiến lược nhận diện thương hiệu.
Xây dựng và quản lý các kênh truyền thông nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu,sáng tạo nội dung dành riêng cho từng nền tảng bao gồm các bài đăng, hình ảnh, video và đồ họa.
Hỗ trợ sáng tạo các nội dung bán hàng cho phòng Kinh doanh: bài đang trên facebook, web, bài quảng cáo, tài liệu bán hàng,...
Tham gia lên kịch bản quay, chụp đối với các sản phẩm, sự kiện của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã được đào tạo và có kinh nghiệm Digital Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, có kiến thức tổng quan về Marketing & cập nhập các xu hướng mới của ngành.
Có kinh nghiệm viết bài SEO, viết content social, khả năng nhận xét, chỉnh sửa nội dung tốt, có thể sáng tạo được nhiều loại nội dung khác nhau, đồng thời hỗ trợ được công việc của phòng Kinh doanh.
Sử dụng thành thạo Canva và các công cụ đồ hoạ tương đương.
Quản lý thời gian và đầu việc tốt.
Gu thẩm mỹ tốt; có khả năng thiết kế, làm hình ảnh, video cơ bản.
Siêng năng, chịu khó học hỏi, tìm tòi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Đính kèm Portfolio (nếu có)

Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 8 đến 13 Triệu : Lương cơ bản + Phụ Cấp = 8.000.000đ
Thưởng doanh số + Thưởng KPIs = 4.000.000đ đến 6.000.000đ
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Trợ cấp hiếu hỉ, tất niên, liên hoan...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Ứng viên phỏng vấn đạt – nhận làm ngay.
Có cơ chế thưởng, hoa hồng rõ ràng, có thể chủ động kiểm soát được thu nhập mỗi tháng.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.
Các hoạt động Team Building thường xuyên để gắn kết tinh thần đồng đội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Việt Hàn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 200 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

