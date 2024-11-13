Tuyển Marketing CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà gia định, lầu 8A. 566 Quốc Lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

2.1 Lập kế hoạch và triển khai Marketing
Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động và chiến dịch MKT cho các thương hiệu của Công ty;
Xây dựng kế hoạch chi tiết về thương hiệu, tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, quảng cáo, sự kiện... theo các kênh truyền thông được duyệt
2.2. Quản lý thương hiệu và Truyền thông nội bộ
Quản lý các đơn vị outsource thực hiện hoạt động Marketing (nếu có).
Hỗ trợ thực hiện/ quản lý các hoạt động Digital Marketing;
Biên tập/ kiểm soát nội dung truyền thông, quảng bá về sản phẩm cũng như thương hiệu của Công ty;
Quản lý, kiểm soát các thông tin truyền thông bên ngoài liên quan đến sản phẩm và thương hiệu của Công ty;
Phối hợp các phòng ban để xây dựng hoạt động bản tin nội bộ công ty (các event, hoạt động thường niên).
2.3 Làm việc với nhãn hàng
Thực hiện các báo cáo doanh số hàng tháng và báo cáo tồn kho khi được cấp trên yêu cầu
Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên giao
2.4 Các hoạt động thiết kế
Lên ý tưởng & thiết kế sáng tạo cho các ấn phẩm quảng cáo trên tất cả các kênh truyền thông Marketing Online (Web, Ecom, Fanpage) và Offline (POSM, quầy kệ trưng bày, ...)
Sử dụng được các phần mềm thiết kế như: Canva, Adobe (AI, Photoshop...) để thiết kế hình ảnh và video đơn giản theo chiến dịch/sự kiện của Công ty.
Liên hệ với nhà sản xuất, in ấn để đảm bảo sản phẩm bàn giao đạt chất lượng và đúng tiến độ.
Quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty và các tài nguyên thiết kế của phòng Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Từ Đại học trở lên
Ngoại ngữ: Ưu tiên biết tiếng anh
Tin học văn phòng: Thành thạo
Thời gian làm tại Công ty: Tối thiểu 06 tháng
Kinh nghiệm: Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc
Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt, trung thực, nhanh nhẹn

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương - thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn, Lương tháng 13, Theo thỏa thuận
• Chăm sóc sức khỏe: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, BHXH.
• Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị để phục vụ công việc.
• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
• Được hỗ trợ trau dồi thêm về chuyên môn và kỹ năng liên quan từ ban lãnh đạo công ty và những người có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI IMEXCO VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 154 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

