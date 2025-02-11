Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DƯƠNG LONG làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: 142, Phạm Thái Bường, P.4, Tp Vĩnh Long, TP Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiến hành nghiên cứu thị trường để tìm ra câu trả lời cho các yêu cầu, thói quen và xu hướng của người tiêu dùng.



• Thảo luận, làm việc nhóm và xây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing sáng tạo.



• Hỗ trợ các hoạt động outbound/inbound marketing bằng cách thể hiện chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển và tối ưu nội dung, quảng cáo, lên kế hoạch sự kiện, v.v... dịch vụ



• Liên hệ với nhà cung cấp bên ngoài để triển khai sự kiện và chiến dịch quảng cáo.



• Phối hợp với nhân viên marketing và bộ phận khác để gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thực hiện các hoạt động marketing được phân công.



• Lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua kênh truyền thông thích hợp như mạng xã hội, email, truyền hình, v.v...



• Hỗ trợ phân tích dữ liệu marketing (kết quả chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập...) để định hình chiến lược marketing trong tương lai.



•Đảm nhận các nhiệm vụ độc lập trong kế hoạch marketing được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chuyên ngành marketing - Có kinh nghiệm 06 tháng trở lên



• Kỹ năng viết bài, kỹ năng biên tập các nội dung hữu ích.



• Kỹ năng hiểu biết cơ bản về phần mềm công nghệ như thiết kế đồ họa



• Khả năng tìm hiểu các chính sách ở các trang mạng xã hội.



• Khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DƯƠNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định.

Tham gia Building định kỳ mỗi năm

Đồng đội trẻ trung, năng động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ.

Được thường xuyên đào tạo chuyên môn, kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DƯƠNG LONG

