Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 95 Phố Trung Hòa, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

“Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell.” – Seth Godin
Bạn là một người yêu thích sáng tạo và đam mê kể những câu chuyện lôi cuốn, thú vị? Bạn muốn trở thành một phần của một đội ngũ năng động của Greenfield, nơi bạn có thể khai phá và phát triển hết tiềm năng của mình trong lĩnh vực Marketing? Nha Khoa Greenfield đang tìm kiếm một Chuyên Viên Content Marketing đầy nhiệt huyết và năng động để tham gia vào hành trình kể chuyện thương hiệu cùng chúng tôi với Nhiệm Vụ như sau:
Chuyên Viên Content Marketing
Nhiệm Vụ
• Sáng tạo và sản xuất nội dung trên hệ thống các kênh online của Nha Khoa Greenfield bao gồm Website, Facebook, LinkedIn... dựa trên chiến lược Marketing tổng thể của công ty.
• Phối hợp lên ý tưởng, thông điệp truyền thông và biên tập nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, TVC, tiếp thị sản phẩm/dịch vụ trên đa kênh.
• Lên kế hoạch và thực hiện cùng team để xây dựng các concept thiết kế và các ấn phẩm truyền thông phù hợp với từng chiến dịch.
• Cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt xu hướng để cho ra những sản phẩm quảng cáo chất lượng
• Hỗ trợ lên kế hoạch, điều phối và tổ chức các sự kiện của Nha khoa.
• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield

Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 95 Trung Hoà, phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

