Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nha Khoa Greenfield làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

“Marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell.” – Seth Godin

Bạn là một người yêu thích sáng tạo và đam mê kể những câu chuyện lôi cuốn, thú vị? Bạn muốn trở thành một phần của một đội ngũ năng động của Greenfield, nơi bạn có thể khai phá và phát triển hết tiềm năng của mình trong lĩnh vực Marketing? Nha Khoa Greenfield đang tìm kiếm một Chuyên Viên Content Marketing đầy nhiệt huyết và năng động để tham gia vào hành trình kể chuyện thương hiệu cùng chúng tôi với Nhiệm Vụ như sau:

Chuyên Viên Content Marketing

Nhiệm Vụ

• Sáng tạo và sản xuất nội dung trên hệ thống các kênh online của Nha Khoa Greenfield bao gồm Website, Facebook, LinkedIn... dựa trên chiến lược Marketing tổng thể của công ty.

• Phối hợp lên ý tưởng, thông điệp truyền thông và biên tập nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, TVC, tiếp thị sản phẩm/dịch vụ trên đa kênh.

• Lên kế hoạch và thực hiện cùng team để xây dựng các concept thiết kế và các ấn phẩm truyền thông phù hợp với từng chiến dịch.

• Cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt xu hướng để cho ra những sản phẩm quảng cáo chất lượng

• Hỗ trợ lên kế hoạch, điều phối và tổ chức các sự kiện của Nha khoa.

• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.