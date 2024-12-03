Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Nghiên cứu đối thủ, thị trường và khách hàng để đưa ra thông điệp quảng cáo phù hợp hiệu quả.

Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm tron gphạm vi ngân sách được giao.

Chạy quảng cáo Facebook: Xây dựng và tối ưu chiến dịch chuyển đổi trên kênh Facebook để ra được data khách hàng

Giám sát, đo lường hiệu quả và báo cáo hàng tuần/tháng.

Có kinh nghiệm chạy ads từ 6 tháng

Có kiến thức, tư duy về quảng cáo

Có tinh thần cầu thị, cầu tiến

Có khả năng lắng nghe, học hỏi

Lương từ 8.000.000VNĐ +% KPI hàng tháng ( thực nhận 9-15tr/ tháng)

Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)

Thời gian làm việc trong tuần thứ 2 đến thứ 6 ( nghỉ thứ 7, chủ nhật)

Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty, chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding

Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức ,môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2 buổi/ tuần

Thưởng lễ tết và các ngày lễ lớn khác trong năm, thưởng lương tháng 13....

