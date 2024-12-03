Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nghiên cứu đối thủ, thị trường và khách hàng để đưa ra thông điệp quảng cáo phù hợp hiệu quả.
Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm tron gphạm vi ngân sách được giao.
Chạy quảng cáo Facebook: Xây dựng và tối ưu chiến dịch chuyển đổi trên kênh Facebook để ra được data khách hàng
Giám sát, đo lường hiệu quả và báo cáo hàng tuần/tháng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm chạy ads từ 6 tháng
Có kiến thức, tư duy về quảng cáo
Có tinh thần cầu thị, cầu tiến
Có khả năng lắng nghe, học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8.000.000VNĐ +% KPI hàng tháng ( thực nhận 9-15tr/ tháng)
Độ tuổi: 22 – 35 (Nam/Nữ)
Thời gian làm việc trong tuần thứ 2 đến thứ 6 ( nghỉ thứ 7, chủ nhật)
Phúc lợi: hỗ trợ gửi xe, café miễn phí tại Công ty, chế độ nghỉ mát, chương trình teambuilding
Được tham gia BHXH đầy đủ sau khi trở thành nhân viên chính thức ,môi trường trẻ trung năng động, teabreak 2 buổi/ tuần
Thưởng lễ tết và các ngày lễ lớn khác trong năm, thưởng lương tháng 13....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONESTUDY EDTECH
