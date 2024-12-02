Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương mại quốc tế TNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 151b Thái Hà, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với thị trường Mỹ, đồng thời quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội: Facebook, Instagram, TikTok và các nhóm Facebook.

Lên kế hoạch nội dung: Xây dựng nội dung hấp dẫn theo tuần/tháng, phù hợp xu hướng, tối ưu hiệu quả truyền thông.

Đảm bảo nội dung phù hợp với thị hiếu của đối tượng mục tiêu và tăng khả năng tiếp cận tự nhiên.

Theo dõi và nghiên cứu các chiến dịch truyền thông từ đối thủ trong cùng ngành trên thị trường để tìm kiếm ý tưởng và cơ hội mới.

Sử dụng thành thạo các công cụ theo dõi để phân tích và đánh giá hiệu quả truyền thông, từ đó tối ưu chiến lược.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các vị trí tương đương

Có đam mê với nghề, có khiếu thẩm mĩ và khả năng sáng tạo, chỉn chu trong cách làm việc

Tư duy logic tốt, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao

Biết thiết kế ảnh và chỉnh sửa video cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Social Marketing và xây dựng thương hiệu tại thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Luôn chủ động học hỏi và cải thiện kỹ năng, cập nhật các công cụ và nền tảng mới.

Tiếng Anh thành thạo (bắt buộc)

Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế TNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương NET cạnh tranh: 8.000.000đ -12.000.000đ + thưởng doanh thu

Thưởng tháng lương 13

Trả ngày phép dư cuối năm

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng

Thời gian làm việc linh động, trang phục thoải mái

Du lịch công ty hằng năm, hoạt động ăn chơi Teambuilding thường xuyên

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 CN (làm việc từ 9h - 18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế TNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.