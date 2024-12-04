Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Merryland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Merryland
- Hà Nội:
- Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads,…) cho các lĩnh vực hoạt động của công ty: Thiết bị sân chơi cao cấp MerryLand/ Sơn / Nhựa.
- Phân tích, theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.
- Theo dõi và báo cáo các chỉ số digital marketing, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện.
- Lập kế hoạch cá nhân, điều phối, phối hợp với đội Content Marketing, Designer, để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra
- Đề xuất phương án điều chỉnh ngân sách phù hợp cho các chiến dịch mỗi tháng
- Thực hiện những việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong việc triển khai và quản lý các chiến dịch Digital Marketing.
- Có hiểu biết về các công cụ quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads).
- Kỹ năng phân tích và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo tốt.
Tại Công ty TNHH Merryland Thì Được Hưởng Những Gì
- Bữa ăn nhẹ hàng tuần
- Tham gia BHXH và quyền lợi khác
- Thời gian làm việc:
+ Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00
+ Thứ Bảy: 8h00 – 12h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Merryland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI