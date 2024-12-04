Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Merryland làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến (Facebook Ads, Google Ads,…) cho các lĩnh vực hoạt động của công ty: Thiết bị sân chơi cao cấp MerryLand/ Sơn / Nhựa.

- Phân tích, theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.

- Theo dõi và báo cáo các chỉ số digital marketing, từ đó đề xuất giải pháp cải thiện.

- Lập kế hoạch cá nhân, điều phối, phối hợp với đội Content Marketing, Designer, để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra

- Đề xuất phương án điều chỉnh ngân sách phù hợp cho các chiến dịch mỗi tháng

- Thực hiện những việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong việc triển khai và quản lý các chiến dịch Digital Marketing.

- Có hiểu biết về các công cụ quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads).

- Kỹ năng phân tích và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo tốt.

Tại Công ty TNHH Merryland Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Nhân viên ưu tú và thưởng thâm niên cao theo quy chế của công ty

- Bữa ăn nhẹ hàng tuần

- Tham gia BHXH và quyền lợi khác

- Thời gian làm việc:

+ Thứ 2 – Thứ 6: 8h00 – 17h00

+ Thứ Bảy: 8h00 – 12h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Merryland

