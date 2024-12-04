Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 14 - 15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Đường Trần Du - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ thực hiện các chiến dịch marketing trên mạng xã hội, bao gồm:

Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác như:

Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,...

Tham gia các sự kiện marketing.

Quay video ngắn, dựng phim quảng cáo.

Ứng dụng các công cụ AI việc tạo nội dung thu hút data

Tìm kiếm, đàm phán, book lịch các KOL,KOC, Affiliate theo các chiến dịch MKT

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Có laptop cá nhân.

Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc

Quyền Lợi

Hỗ trợ Lương + Phụ cấp theo kinh nghiệm

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài công ty liên quan đến Marketing và AI

Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập

Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

