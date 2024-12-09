Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Phụ trách nội dung các bài viết đăng tải trên website, facebook và các trang truyền thông của JOLO Hà Nội nhằm tăng cường sự tiếp cận về thương hiệu đến các khách hàng tiềm năng.

Tăng cường lượng khách hàng tiềm năng của JOLO English

Đảm bảo hình ảnh thương hiệu của Trung tâm đối với khách hàng tiềm năng

Các kế hoạch khác được tổ chức bởi phòng Marketing và cơ sở

Lập kế hoạch và triển khai các chiến thuật seeding online và offline tại các trường để thu thập khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên tại các chuyên ngành báo chí, truyền thông (hoặc) đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này

Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

Giao tiếp tốt Tiếng Anh Thành thạo tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. IELTS 6.0 trở lên

2. Kỹ năng:

Có kĩ năng thiết kế đồ họa

Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức công việc.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm

3. Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm tại vị trí Truyền thông/ Marketing online.

Có kinh nghiệm chụp ảnh.

4. Phẩm chất cá nhân:

Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt

Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc.

Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ và có tinh thần làm việc nhóm, ham học hỏi

Tinh thần cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 3 - 5 Triệu/ tháng

Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn giáo dục

Được tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Tiệc cuối năm, Thứ 6 vui vẻ - Happy Friday, mùng 8/3, 20/10, 20/11, Teambuilding, Summer Camp,...

Môi trường làm việc trẻ trung năng động với 70% là thế hệ gen Z, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và kiếm thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

