Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 27 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Phụ trách nội dung các bài viết đăng tải trên website, facebook và các trang truyền thông của JOLO Hà Nội nhằm tăng cường sự tiếp cận về thương hiệu đến các khách hàng tiềm năng.
Tăng cường lượng khách hàng tiềm năng của JOLO English
Đảm bảo hình ảnh thương hiệu của Trung tâm đối với khách hàng tiềm năng
Các kế hoạch khác được tổ chức bởi phòng Marketing và cơ sở
Lập kế hoạch và triển khai các chiến thuật seeding online và offline tại các trường để thu thập khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên tại các chuyên ngành báo chí, truyền thông (hoặc) đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này
Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.
Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng
Giao tiếp tốt Tiếng Anh Thành thạo tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. IELTS 6.0 trở lên
2. Kỹ năng:
Có kĩ năng thiết kế đồ họa
Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức công việc.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp tốt. Có kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm
3. Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm tại vị trí Truyền thông/ Marketing online.
Có kinh nghiệm chụp ảnh.
4. Phẩm chất cá nhân:
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, tư duy tổng hợp và phân tích tốt
Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc.
Năng động, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ và có tinh thần làm việc nhóm, ham học hỏi
Tinh thần cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 3 - 5 Triệu/ tháng
Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn giáo dục
Được tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Tiệc cuối năm, Thứ 6 vui vẻ - Happy Friday, mùng 8/3, 20/10, 20/11, Teambuilding, Summer Camp,...
Môi trường làm việc trẻ trung năng động với 70% là thế hệ gen Z, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và kiếm thêm thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, ngõ 54, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

