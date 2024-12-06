Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Lên kế hoạch triển khai các chiến dịch PR, cụ thể là viết bài PR, thông cáo báo chí về lĩnh vực BĐS và các dự án của Tập đoàn. Thêm nữa là các kịch bản Event, TVC quảng cáo (nếu có thể)
- Xây dựng định hướng nội dung và chịu trách nhiệm nội dung trong phối hợp với Digital Marketing để triển khai truyền thông trên các kênh digital như: Fanpage, Youtube, Facebook, Seeding, Zalo, Google Adwords, Banner Online,.., nhằm mục tiêu xây dựng, quảng bá thương hiệu.
- Phối hợp cùng Lãnh đạo lên ý tưởng thông điệp truyền thông sáng tạo cho các dự án bất động sản của công ty theo điều kiện của từng chiến dịch, sự kiện.
- Phối hợp làm việc với team Digital Marketing để lên ý tưởng triển khai các hoạt động tiếp thị như Online lẫn Offline
- Tìm kiếm và cập nhật những xu hướng, giải pháp content mới trong lĩnh vực bất động sản để có phương án phát triển thương hiệu, sản phẩm của Công ty
-Thường xuyên cập nhật các chiến dịch content marketing của đối thủ để có phương án truyền thông tối ưu cho các sản phẩm của Công ty
- Đầu mối tổ chức các sự kiện, thông cáo báo chí, các hoạt động đối ngoại...của dự án, của Công ty
- Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động xây dựng thương hiệu, hình ảnh cá nhân lãnh đạo Công ty, thương hiệu Công ty, Tập đoàn
- Xử lý các đầu mục công việc khác được yêu cầu từ Trưởng bộ phận hoặc Ban Lãnh đạo Công ty, Tập đoàn.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí PR/ Content Marketing, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản hoặc đang phụ trách các lĩnh vực tương đương.
- Khả năng viết lách tốt, tư duy sáng tạo, có thể thích ứng được nhiều phong cách và giọng điệu content trên các kênh, các đối tượng khách hàng
- Nhanh nhẹn, cập nhật thị trường và lĩnh vực chuyên môn để luôn cập nhật, nắm bắt trend mới
- Ngoại hình ưa nhìn
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian trong công việc
- Có tư duy thẩm mỹ với các dạng content hình ảnh, clip....

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được ký HĐLĐ chính thức, hưởng các chế độ phụ cấp, đãi ngộ theo Quy chế của Công ty; được nghỉ các ngày lễ, phép theo quy định của Pháp luật;
- Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN;
- Được hưởng các quyền lợi từ quỹ phúc lợi của Công ty;
- Môi trường tốt để người lao động phát huy năng lực bản thân;
- Chế độ lương/thưởng công bằng dựa trên năng lực và vị trí công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61 đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

