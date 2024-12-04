Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa CT1 số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Được đào tạo từ A-Z để có thể lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty và thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook Ads (mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khoẻ);

• Sử dụng các phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook để có thể tự tạo quảng cáo trên Page được giao;

• Tiếp nhận đào tạo cách lên Content, bố cục, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, ý tưởng về video...để chủ động quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn;

• Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 6 tháng về lĩnh vực MKT và có thể đi làm Fulltime;

• Có kiến thức cơ bản về marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến;

• Khả năng giao tiếp tốt, hoà đồng, ham học hỏi, năng động và trung thực;

• Có máy tính cá nhân, phương tiện đi lại tự túc

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 7 - 9 triệu. Tổng thu nhập 10 - 15 triệu

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng;

• Được đào tạo bài bản về Digital Marketing;

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và phát huy được năng lực của bản thân;

• Nghỉ lễ theo quy định, giữ xe miễn phí;

• Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến Thứ 7 (Từ 8h30- 17h30 hàng ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin