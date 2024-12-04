Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10 No2B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Lập kế hoạch Digital Marketing, định hướng nội dung và triển khai các chiến dịch trên Facebook, Google, Tiktok nhằ m thu hút khách hàng tiềm năng.

2. Sáng tạo content, hình ảnh, video thu hút khách hàng.

3. Theo dõi và tối uư các chiến dịch quảng cáo để tăng tương tác và tiếp cận.

4. Quản lý ngân sách quảng cáo, triển khai và tối uư hóa các chiến dịch.

5. Phân tích, đo lường hiệu quả quảng cáo và báo cáo kết quả.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mói̛ .

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ( uư tiên các ngành liên quan).

Am hiểu Marketing Online, mạng xã hội

Tối thiểu 1 -2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng viết tốt, sắp xếp công việc khoa học và logic

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 15 triệu + Thưởng...

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Được đào tạo và làm việc với các công cụ Digital Marketing hiện đại.

Tham gia các hoạt động nội bộ và nhận chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

