Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 10 No2B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
1. Lập kế hoạch Digital Marketing, định hướng nội dung và triển khai các chiến dịch trên Facebook, Google, Tiktok nhằ m thu hút khách hàng tiềm năng.
2. Sáng tạo content, hình ảnh, video thu hút khách hàng.
3. Theo dõi và tối uư các chiến dịch quảng cáo để tăng tương tác và tiếp cận.
4. Quản lý ngân sách quảng cáo, triển khai và tối uư hóa các chiến dịch.
5. Phân tích, đo lường hiệu quả quảng cáo và báo cáo kết quả.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, cẩn thận và chủ động trong công việc.
Ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mói̛ .
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ( uư tiên các ngành liên quan).
Am hiểu Marketing Online, mạng xã hội
Tối thiểu 1 -2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng viết tốt, sắp xếp công việc khoa học và logic
Ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách mói̛ .
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ( uư tiên các ngành liên quan).
Am hiểu Marketing Online, mạng xã hội
Tối thiểu 1 -2 năm kinh nghiệm trong Digital Marketing.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng viết tốt, sắp xếp công việc khoa học và logic
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 8 - 15 triệu + Thưởng...
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển.
Được đào tạo và làm việc với các công cụ Digital Marketing hiện đại.
Tham gia các hoạt động nội bộ và nhận chế độ phúc lợi đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội phát triển.
Được đào tạo và làm việc với các công cụ Digital Marketing hiện đại.
Tham gia các hoạt động nội bộ và nhận chế độ phúc lợi đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI