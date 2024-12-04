Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa HanCorp Plaza , Số 72 Trần Đăng Ninh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook.

- Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video.

- Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch. Hoàn thành các KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo.

- Báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần, theo tháng.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 3 tháng trở lên

- Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing là một lợi thế

- Có laptop cá nhân.

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Làm việc có trách nhiệm, nghiêm túc, hòa đồng.

Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 đ – 12.000.000 đ + Thưởng % doanh thu 1,5 - 4% ( Tổng thu nhập thực tế từ 15 triệu- 30triệu /tháng). Thử việc 01 tháng, hưởng 85% lương cứng.

- Ứng viên có thể đề xuất mức lương cao hơn phù hợp với trình độ của bản thân

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật lao động hiện hành, sau khi trở thành nhân viên chính thức.

- Được đào tạo bài bản, có nhiều cơ hội thăng tiến

- Tham gia các hoạt động chung của công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện,.. rất nhiều chế độ Nghỉ/Quà tặng vào dịp lễ Tết..

- Tự do trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin