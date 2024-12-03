Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
STATIO - thương hiệu chuyên về phân tích và trực quan hóa dữ liệu của KEE Education (chung nhà với colorME) đang tìm kiếm Marketing Executive Part-time. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là hành trình khám phá bản thân, học hỏi và thử nghiệm ý tưởng để biến những chiến dịch Marketing thành cầu nối giữa dữ liệu và cảm hứng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tư duy sáng tạo, giàu ý tưởng.
- Có tinh thần chủ động, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng chịu áp lực, quản lý thời gian tốt với tinh thần cạnh tranh lành mạnh.
- Thích làm việc trong môi trường năng động, liên tục học hỏi và chia sẻ kiến thức.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing tối thiểu 6 tháng.
- Ưu tiên có kỹ năng thiết kế đồ họa (illustrator, photoshop...) và dựng video (capcut,
premiere...)
- Có tinh thần chủ động, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng chịu áp lực, quản lý thời gian tốt với tinh thần cạnh tranh lành mạnh.
- Thích làm việc trong môi trường năng động, liên tục học hỏi và chia sẻ kiến thức.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing tối thiểu 6 tháng.
- Ưu tiên có kỹ năng thiết kế đồ họa (illustrator, photoshop...) và dựng video (capcut,
premiere...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì
