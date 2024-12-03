Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

STATIO - thương hiệu chuyên về phân tích và trực quan hóa dữ liệu của KEE Education (chung nhà với colorME) đang tìm kiếm Marketing Executive Part-time. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là hành trình khám phá bản thân, học hỏi và thử nghiệm ý tưởng để biến những chiến dịch Marketing thành cầu nối giữa dữ liệu và cảm hứng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy sáng tạo, giàu ý tưởng.

- Có tinh thần chủ động, cầu tiến, trách nhiệm trong công việc.

- Khả năng chịu áp lực, quản lý thời gian tốt với tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

- Thích làm việc trong môi trường năng động, liên tục học hỏi và chia sẻ kiến thức.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing tối thiểu 6 tháng.

- Ưu tiên có kỹ năng thiết kế đồ họa (illustrator, photoshop...) và dựng video (capcut,

premiere...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEE EDUCATION

