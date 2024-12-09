Tuyển Nhân viên Marketing FB SPORT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại FB SPORT VIỆT NAM
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu đô thị vĩnh hoàng, hoàng văn thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Viết bài content trên website và facebook của hệ thống
Viết kịch bản video mạng xã hội tiktok, youtube
Seo website ( có đào tạo)
Tổng hợp các tin tức mới, sản phhẩm mới trên cổng truyền thông
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
sử dụng được máy tính
có kỹ năng viết và triển khai nội dung
sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa ảnh
chăm chỉ, sáng tạo
có kỹ năng viết và triển khai nội dung
sử dụng được các phần mềm chỉnh sửa ảnh
chăm chỉ, sáng tạo
Tại FB SPORT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong team marketing trẻ năng động
Công việc nhẹ nhàng, giờ hành chính
Được hỗ trợ đào tạo, học seo website
Lương tháng t13, nghỉ lễ, du lịch đầy đủ
Công việc nhẹ nhàng, giờ hành chính
Được hỗ trợ đào tạo, học seo website
Lương tháng t13, nghỉ lễ, du lịch đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FB SPORT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI